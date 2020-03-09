الوزراء: ننتظر تقرير الصحة لمنع الشيشة للحد من انتشار فيروس كورونا

كشف السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة هالة زايد والوزارات المعنية بشأن حل مشكلة تكدسات المسافرين الي بعض الدول العربية التي تطلب شهادة الـ PCR لخلو الشخص من الكورونا.





وقال « نادر سعد » خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث» إنه إنشاء موقع إلكتروني لحجز اختبارات فيروس كورونا واختيار الأيام المتاحة لإجراء تحاليل الـ PCR، وذلك خلال مستشفيات حميات إمبابة وحميات العباسية لإجراء التحاليل اللازمة من الساعة 12 منتصف الليل الي 3 فجرا.





وأوضح المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، أننا ننتظر تقرير الصحة منع الشيشة للحد من إنتشار فيروس الـ «كورونا»، مشيرا إلى أن العينة تأخذ وقت من 5 إلى 6 ساعات، وخلال الفترة القادمة سيتم العمل على زيادة القدرة الاستيعابية.





وأضاف أن كل دولة تقرر الاستعدادات وفقا لتطور حالة الفيروس لديها ، والآن في مصر لا شئ داعي لوقف المدارس والجامعات، ولو هناك ما يستدعى إلى ذلك سيتخذ القرار على الفور، موضحا أن سيكون هناك قرار سريع بشأن الموالد بناء على طلب من وزارة الصحة، وهناك دزل طالبت بإلغاء صلاة الجمعة والمصلحة العامة فوق اي اعتبار .





وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم باعتمادها ثم موافقة من وزارة الخارجية، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية لتخفيف العبء على المواطنين وتذليل اي عقبات، وذلك بعد حجز اختبارات فيروس كورونا.





وشدد على أنه تم مناقشة أخر تطورات الحالات المتواجدة في الحجر الصحي، ويتم التعامل بسرعة فور تشخيص اي حالة مصابة بالفيروس، مؤكدا أن معظم الحالات مستقرة إلا حالة واحدة فقط.