AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الوزراء: ننتظر تقرير الصحة لمنع الشيشة للحد من انتشار فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:45 ص
السفير نادر سعد المتحدث
السفير نادر سعد المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
كشف السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة هالة زايد والوزارات المعنية بشأن حل مشكلة تكدسات المسافرين الي بعض الدول العربية التي تطلب شهادة الـ PCR لخلو الشخص من الكورونا.

وقال «نادر سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث» إنه إنشاء موقع إلكتروني  لحجز اختبارات فيروس كورونا واختيار الأيام المتاحة لإجراء تحاليل الـ PCR، وذلك خلال مستشفيات حميات إمبابة وحميات العباسية لإجراء التحاليل اللازمة من الساعة 12 منتصف الليل الي 3 فجرا.

وأوضح المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، أننا  ننتظر تقرير الصحة منع الشيشة للحد من إنتشار فيروس الـ «كورونا»، مشيرا إلى أن العينة تأخذ وقت من 5 إلى 6 ساعات، وخلال الفترة القادمة سيتم العمل على زيادة القدرة الاستيعابية.

وأضاف أن كل دولة تقرر الاستعدادات وفقا لتطور حالة الفيروس لديها ، والآن في مصر لا شئ داعي لوقف المدارس والجامعات، ولو هناك ما يستدعى إلى ذلك سيتخذ القرار على الفور، موضحا أن سيكون هناك قرار سريع بشأن الموالد بناء على طلب من وزارة الصحة، وهناك دزل طالبت بإلغاء صلاة الجمعة والمصلحة العامة فوق اي اعتبار .

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم باعتمادها ثم  موافقة من وزارة الخارجية، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية لتخفيف العبء على المواطنين وتذليل اي عقبات، وذلك بعد حجز اختبارات فيروس كورونا.

وشدد على أنه تم مناقشة أخر تطورات الحالات المتواجدة في الحجر الصحي، ويتم التعامل بسرعة فور تشخيص اي حالة مصابة بالفيروس، مؤكدا أن معظم الحالات مستقرة إلا حالة واحدة فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: ننتظر تصريح هبوط الطائرة لنقل المصريين من ووهان الصينية.. فيديو

بالدليل.. الحكومة: نمتلك إمكانيات الكشف والتعامل مع فيروس كورونا

الحكومة تكشف تطورات الحالة الصحية للأجنبي المصاب بـ كورونا .. فيديو

الوزراء: وضع 1500 عامل بشركة ظهرت فيها ثاني حالة إصابة بـ كورونا داخل حجر الصحي

الحكومة تحذر من ارتداء الكمامات في المدارس.. فيديو

الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

خالد الغندور يتجاهل الزمالك في تهنئة الأندية المتأهلة لنصف نهائي أبطال أفريقيا

وفاة أول مصاب بكورونا.. الصحة: رفض نقله إلى مستشفى العزل

عاجل.. الحكومة تحل مشكلة تحليل كورونا للراغبين في السفر للخارج

بعد وفاة أول حالة بـ كورونا.. بيان عاجل للبرلمان بشأن تصدير الكمامات الطبية

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في مصر لـ 55 حالة.. فيديو

جرأة غير معهودة.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة فيديو لصدام حسين يتحدث عن فيروس كورونا منذ سنين.. شاهد

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا