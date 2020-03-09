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أصل الحكاية

تطور جديد في قضية خاطفة الدمام.. والد المختطف يتراجع عن التنازل ويقرر الثأر لشرفه

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:12 م
موسى الخنيزي وابنه
موسى الخنيزي وابنه
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عبدالله قدري
في تطور جديد في قضية خاطفة الدمام، قرر والد موسى الخنيزي المختطف في الدمام منذ أكثر من 21 عاما، مقاضاة المتهمة بخطف ابنه، على خلفية ادعائها أنها وجدت موسى في دورة مياه بكورنيش الدمام.

ونشرت وسائل إعلام سعودية تطورات القضية التي أثارت الرأي العام السعودي في الأيام القليلة الماضية، وقال موقع مكة السعودي إن والد موسى اعتبر ادعاءات الخاطفة اتهاما لزوجته بأنها مهملة، وتشكيكا في شرفها.

وأكد الخنيزي أنه كان أظهر موافقة مبدئية على التنازل عن الحق الخاص حين طلب منه ذلك «الابن الأكبر للمتهمة»، إلا أنه وبعد أن علم إصرارها على عدم الاعتراف بالخطف، قرر مقاضاتها.


من هي خاطفة الدمام

خاطفة الدمام سيدة تدعى مريم المتعب، نسب إليها اتهامات خطف ثلاثة أطفال من أكثر من عشرين سنة، في قضية أثارت الرأي العام السعودي، وهؤلاء الأطفال الذين جرى التعرف عليهم لاحقا هم يوسف العماري وموسى الخنزيري ونايف القرادي، ولا تزال الأجهزة المعنية تبحث عن المخطوف الرابع الذي اشتبهت الأجهزة في ضلوع الفرشوطي في اختطافه.

واعترفت الخاطفة أمام جهات التحقيق باشتراكها مع سيدة أخرى بالضلوع في خطف الأطفال قبل 20 عاما، مشيرة إلى أن شريكتها كانت تساعدها في الخطف.

وكشفت جهات التحقيق أن هناك مخطوفا رابعا لكنه لم يتضح اسمه حتى الآن، وتباشر الأجهزة تحقيقاتها للتوصل إلى المخطوف الرابع.
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