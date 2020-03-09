بعد قليل.. وزارة الصحة تصدر بيانا بأعداد المصابين والمتعافين من كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة تعمل على بيان جديد يتضمن آخر تحديث بالأعداد المصابة بـ فيروس كورونا في مصر وكل المعلومات المرتبطة بآخر مستجدات فيروس كورونا وسيتم إصداره بعد قليل .





وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" رئيس الوزراء عقد اجتماعا وأصدر توجيهات لكل المحافظين بتطبيق أقصى درجات الطب الوقائي".





وتابع نادر سعد:" إرسال فرق متخصصة لتطهير وتعقيم مناطق التجمعات مثل محط ات اتوبيس النقل العام والمترو والفنادق".



