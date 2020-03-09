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توك شو

بعد قليل.. وزارة الصحة تصدر بيانا بأعداد المصابين والمتعافين من كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:40 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة تعمل على بيان جديد يتضمن آخر تحديث  بالأعداد المصابة بـفيروس كورونا في مصر وكل المعلومات المرتبطة بآخر مستجدات فيروس كورونا وسيتم إصداره بعد قليل .

وأضاف سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" رئيس الوزراء عقد اجتماعا وأصدر توجيهات لكل المحافظين بتطبيق أقصى درجات الطب الوقائي".

وتابع نادر سعد:" إرسال فرق متخصصة  لتطهير وتعقيم مناطق التجمعات مثل محطات  اتوبيس النقل العام والمترو والفنادق".

وأكمل سعد:"  الإجراءات الاحترازية والطب الوقائي تستهدف تطهير الأماكن العامة بشكل عام ".
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