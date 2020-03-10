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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أصدر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، توجيهات مشددة لعمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والوحدات والإدارات والمستشفيات الجامعية،بضرورة الحرص على تعقيم المدرجات وقاعات التدريس والمعامل وكافة المرافق الجامعية وتطهيرها يوميًا وكذلك سرعة تنفيذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.


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كما وجه رئيس جامعة الفيوم، بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمعاهد والمدن الجامعية لتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.


وأكد شديد  على حرص الجامعة  على طلابها  واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.













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