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أخبار العالم

فلسطين تضع 650 معتمرا في الحجر الصحي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، أن 650 معتمرا عادوا إلى قطاع غزة وتم إخضاعهم للحجر الصحي في بيوتهم، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ملحم أن السلطات المختصة في البلاد أجرت 108 فحوص منذ منتصف ليلة أمس، وأكدت عدم إصابة أحد منهم بفيروس كورونا وقال: "الأمور تحت السيطرة في بيت لحم وطولكرم".  لافتا إلى أن "عدد الحالات المصابة بالفيروس حتى الآن 26 حالة فقط، وتم إدخال واحدة منها فقط في العناية المكثفة ووضعها مستقر، ولا داع للقلق".

وأشار إلى أنه "لا توجد إصابات في العينات التي فحصت لمن خالطوا المدرسة المصابة في الخليل".
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