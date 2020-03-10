وزير الري: نرحب بمشروعات شباب مرخصة على طرق الترع

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة ترحب بالاستفادة من الطرق المطلة على الترع والمجارى المائية التابعة لها، في انشاء في مشروعات للشباب بشرط ان تكون مرخصة من خلال الوزارة، رافضا إنشاء مشروعات مثل الأكشاك، على تلك الطرق بدون الترخيص من الوزارة.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزارة الموارد المائية والري.





وأضاف عبد العاطى، هناك تجربة قامت بها الوزارة على ترعة الإسماعيلية، باستغلال الطرق بها، مشيرا إلى أن تلك المشروعات المرخصة، يمكنها توفير موارد للوزارة لتقوم بأعمال التطهير.

وحول ما أثاره النواب، بشأن إهدار المياه، أوضح أنه يتم إعادة استخدام المياه أربع مرات، بنسبة، وتعد مصر أعلى دولة في أفريقيا، في إعادة استخدام المياه.





وشدد على أهمية الاستفادة الجيدة من المياه، في ظل التحديات التي تواجهنا، مشيرا الى انه لم يعد لدينا فاهية استخدام المياه، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على الجميع والالتزام بأماكن زراعة الأرز المحددة.