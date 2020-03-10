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فن

ما مصير المقتنيات.. حقيقة بيع شقة أحمد زكي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:40 م
احمد زكي
احمد زكي
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محمد نحلة

يتساءل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن حقيقة بيع شقة الفنان أحمد زكي بـمبلغ 3 ملايين جنيه، وما مصير مقتنيات الراحل بعد البيع، وهو الأمر الذي أوضحه عز الدين بركات، والد "رامي" شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.


وقال عز الدين بركات إن رامى لم يبِع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى ، وأن حقيقة الأمر أنه تم الاتفاق على بيع الشقة أو المكتب الذي تتواجد به مقتنيات الفنان الراحل ولكن دون المساس بها.


وأضاف عز الدين بركات "أن مقتنيات أحمد زكى لم يتم بيعها لأنها تراث إنساني لكن بيعت الشقة خالية، حيث تم رفع المقتنيات بعدما طلبنا من المشترى عدم المساس بها حتى رفعها من المكان وتم إيداعها فى غرفة مغلقة، حيث رفعنا بعض الأشياء وبقيت أشياء أخرى سيتم رفعها خلال الأيام القادمة". 


وكشف عز الدين بركات، عن مصير مقتنيات مكتب الفنان أحمد زكي، "رامي ينوي إنشاء متحف يضم هذه المقتنيات؛ إكرامًا لشقيقه الراحل، وفي نفس الوقت يخلد ذكرى هيثم أيضًا لأنه تم إهماله وكل الكتابات عن والده فقط".


ونفى أن يكون هناك اتفاق مع نقابة المهن التمثيلية لإيداع هذه المقتنيات في مكتبة الإسكندرية، وقال وأنا مستمر في التقاضي ضد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لأنه اتهمنا زورًا.


وعرض مؤخرا  برنامج "ذا إنسايدر بالعربي"، فيديو من شقة الفنان الراحل أحمد زكي، بحضور المحامي رامي عزالدين بركات -الأخ غير الشقيق لـهيثم، مستعرضا خلاله مقتنيات فتى الشاشة الأسمر.


وظهرت غرفة نوم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والتي احتفظ فيها بملابس لوالده والعديد من الصور الخاصة به.


وأكد المحامي من خلال الفيديو أن رامي، شقيق الفنان هيثم أحمد زكي، كان حريصًا على الاهتمام بمقتنيات شقيقه ومقتنيات والده وعدم التفريط فيها.


وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، هدد رامي ومحاميه بمقاضاتهما بسبب بيعه الشقة التي كانت تعود ملكيتها للفنان الراحل أحمد زكي "الفتى الأسمر"، والتفريط بمقتنياته الخاصة.

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