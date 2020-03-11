قبل فوات الأوان .. علامات تحذيرية لسرطان الثدي لا تغفليها

أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء أنه يمكن علاج سرطان الثدى مبكرا لكن قبل كل ذلك يجب تحديد ما إذا كانت الأعراض ناتجة عن سرطان الثدي أو حالة حميدة من الثدي ، سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي شامل بالإضافة إلى فحص الثدي.

تشمل الاختبارات التي يمكن أن تساعد في تشخيص سرطان الثدي ما يلي



الماموجرام.