قبل فوات الأوان .. علامات تحذيرية لسرطان الثدي لا تغفليها

سرطان
الثدى يعد من الأمراض الشائعة لدى الكثير من النساء فهو يشكل أكثرها خطورة
بسبب تجاهل الكثير من النساء لأعراضه التحذيرية
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى كل نوع من سرطان الثدي يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض. العديد من هذه الأعراض متشابهة ، لكن بعضها قد يكون مختلفًا. تشمل أعراض سرطان الثدي الأكثر شيوعًا ما يلي
- ألم الثدي
- أحمرار وحفر الجلد على ثديك بأكمله
- تورم في كل أو جزء من صدرك
- إفرازات الحلمة
- إفراز دموي من الحلمة
- تقشير ، تحجيم ، أو تقشر الجلد على الحلمة أو الثدي
- تغيير مفاجئ وغير مفسر في شكل أو حجم ثديك
- الحلمة المقلوبة
- يتغير فى مظهر الجلد على ثدييك
تشمل الاختبارات التي يمكن أن تساعد في تشخيص سرطان الثدي ما يلي
الماموجرام.
وهو الطريقة الأكثر شيوعًا ويفضل للنساء من سن 40 وما فوق أن يحصلن على تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا للتحقق من سرطان الثدي. إذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بورم أو بقعة مريبة ، فسيطلب منك تصوير الثدي بالأشعة السينية ويمكن ان يستخدم الموجات الصوتية لخلق صورة من الأنسجة العميقة في الثدي. يمكن أن تساعد الموجات فوق الصوتية طبيبك على التمييز بين الكتلة الصلبة ، مثل الورم ، والكيس الحميد.