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فن

جوهرة تكشف عن حقيقة ارتباطها بـ عمر كمال

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:23 ص
جوهرة عمر كمال
جوهرة عمر كمال
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شروق حمدى
نشرت الراقصة جوهرة، فيديو جديدًا من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وظهرت جوهرة برفقة مطرب "بنت الجيران" عمر كمال.
وأعلنا الثنائي تحضير أغنية جديدة تجمعهما، ومن المقرّر طرحها قريبًا وعلّقت جوهرة على الفيديو: "خبر جوازي مش حقيقي".

وتردّدت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بارتباط مغني المهرجانات عمر كمال بالراقصة جوهرة

وانضم المطرب عمر كمال لمسلسل "ولاد إمبابة" ووقع العقد مع المنتجين بلال صبرى وعمرو ماندو منتجي المسلسل رمضان 2020.

ومن ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".

وقال باسم عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ما تردّد لا أساس له من الصحة وأن الصورة مجرد مقابلة فى مكان عام فقط لا غير .
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