وصلة غزل.. أحلام تهنئ هيفاء بعيد ميلادها

نشرت الفنانة المطربة أحلام من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" صورة للفنانة هيفاء وهبى.
وهنّأت أحلام هيفاء وهبى بعيد ميلادها من خلال الصورة قائلة: "كل عام وانتي اجمل ديفا وصديقه وفنانه شامله وكل سنة وانتي اجمل وكل سنة وانتي ديفا الوطن العربي وكل سنة وانتي اطيب واحن قلب قابلته وانا بحبببك وكتييير #هيفاء_وهبي سنتك سعيدة انتي وكل محبينك".
وردّت الفنانة هيفاء وهبى: "وأنا بحبك أكتر يا ملكة بفنك وأخلاقك".
ومن ناحية أخرى تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورًا جديدة للفنانة الخليجية أحلام الشامسي خلال الأيام الماضية بإطلالة جذابة ومبهجة أثناء حضورها إحدى المناسبات.
تألقت "أحلام" فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا برتقاليًا طويلا واتسم التصميم بأكمامه غير التقليدية، كما تميز بالقماش البسيط الذى لا يحمل أى نقوشات.
وقد حمل فستان أحلام توقيع دار الأزياء العالمية ALEX PERRY، وبلغ سعر فستان أحلام 2975 دولارًا أمريكيًا أى ما يقرب من 47 ألف جنيه مصرى، وأكملت أحلام إطلالتها بمجموعة فخمة وأنيقة من المجوهرات.
@HaifaWehbe كل عام وانتي اجمل ديفا وصديقه وفنانه شامله وكل سنه وانتي اجمل وكل سنه وانتي ديفا الوطن العربي وكل سنه وانتي اطيب واحن قلب قابلته وانا بحبببك وكتييير #هيفاء_وهبي سنتك سعيده انتي وكل محبينك pic.twitter.com/1RpOXSrM3o— A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 10, 2020