وصلة غزل.. أحلام تهنئ هيفاء بعيد ميلادها

ومن ناحية أخرى تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورًا جديدة للفنانة الخليجية أحلام الشامسي خلال الأيام الماضية بإطلالة جذابة ومبهجة أثناء حضورها إحدى المناسبات.





تألقت "أحلام" فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا برتقاليًا طويلا واتسم التصميم بأكمامه غير التقليدية، كما تميز بالقماش البسيط الذى لا يحمل أى نقوشات.





وقد حمل فستان أحلام توقيع دار الأزياء العالمية ALEX PERRY، وبلغ سعر فستان أحلام 2975 دولارًا أمريكيًا أى ما يقرب من 47 ألف جنيه مصرى، وأكملت أحلام إطلالتها بمجموعة فخمة وأنيقة من المجوهرات.