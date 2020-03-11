طريقة جديدة لعمل باذنجان بالتتبيلة

يعشق الكثيرون، تناول باذنجان بالتتبيلة الشهية، التي تبدع في صنعها بعض ربات المنزل، لذلك تقدم الشيف غادة التلي

لتتبيلة الباذنجان بمذاق لا يقاوم ومشهى.