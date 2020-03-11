العربى لسيدات الأعمال يختار الدكتورة رانيا المشاط شخصية 2020

اختار المجلس العربى لسيدات الأعمال، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، شخصية عام ٢٠٢٠، وذلك أثناء مؤتمر رائدات التنمية الذى عقده المجلس تحت عنوان "ريادة المرأة..نهضة الاقتصاد".





وقال المجلس، إنه تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، شخصية عام 2020، بسبب إنجازاتها ونجاحاتها الهائلة على مدار مسيرتها المهنية الحافلة فى أهم المؤسسات الوطنية والدولية حيث شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي في واشنطن ووكيل محافظ البنك المركزي المصري، وتبنت إصلاحات هيكيلية فى احد القطاعات الرائدة فى الاقتصاد المصرى أثناء توليها وزارة السياحة، من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في 2018، والذي يهدف الي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية ترفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وتضمن البرنامج خمس محاور هم الإصلاح المؤسسى والإصلاح التشريعي و الترويج والتنشيط والبنية التحتية والاستثمار والاتجاهات السياحية الحديثة، وحصل هذا البرنامج على دعم من القيادة السياسية.





وقامت منظمة السياحة العالمية بإهداء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، درع المنظمة تقديرًا منها لدعم سيادته الفعال للقطاع السياحي من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، واسهامه فى استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، وقد ادى تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة إلى ارتفاع أعداد السائحين بنسبة 40 %، وتحقيق أعلى الإيرادات الدولارية فى تاريخ مصر والتى وصلت إلى 12.6 مليار دولار فى ٢٠١٨/٢٠١٩، ودفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدام، وكان هذا له انعكاس واضح على تحسن الاقتصاد المصرى، ولذلك كان اختيار الدكتورة رانيا المشاط هو الاختيار المثالى والنموذج المشرف لشخصية عام 2020".





وقد تسلمت شريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولى، نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، درع تكريم شخصية عام 2020، ضمن فعاليات مؤتمر رائدات التنمية والذى ناقش جهود الحكومة المصرية لتمكين المرأة اقتصاديا، واستراتيجيات دعم وتعزيز المرأة فى مجتمع الأعمال لرفعة الاقتصاد، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، و عبير عصام، رئيس مجلس أمناء المجلس العربي لسيدات الأعمال.



