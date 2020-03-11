إطلاق 56 قافلة طبية مجانية على مستوى الجمهورية حتى 20 من مارس

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 56 قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 10 حتى 20 من شهر مارس الجاري.





وتأتي هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات (جنوب سيناء، الجيزة، أسيوط، الوادي الجديد، البحيرة، الفيوم، البحر الأحمر، سوهاج، أسوان، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، قنا، القاهرة، دمياط، مطروح، بني سويف، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الغربية، المنيا، كفر الشيخ، القليوبية، الدقهلية).





وأشار "مجاهد" إلى إطلاق 3 قوافل طبية يومي 10 و 11 من مارس الجاري بمناطق المركز الحضرى مركز أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وأبورواش حي كرداسة بمحافظة الجيزة، ودير الجنادلة مركز الغنايم محافظة أسيوط، بالإضافة إلى إطلاق 16 قافلة طبية أخرى في مناطق صنعاء مركز الحضرة محافظة الوادي الجديد، وكوم شريك مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ودمو بمحافظة الفيوم، ورأس حدربة مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وعميرة مركز أخميم محافظة سوهاج، وأبوسمبل السياحي بمحافظة أسوان، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعي حي فيصل محافظة السويس، ووحدة الخفيج مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، والروضة مركز بئر العبد محافظة جنوب سيناء، والعزب مركز دشنا محافظة قنا، والأسمرات 2 مركز المقطم محافظة القاهرة، والبدراوي مركز كفر سعد محافظة دمياط، وأبوشروف ومشندت مركز سيوة محافظة مطروح، وكوم أبوراضى مركز الواسطى محافظة بني سويف، وقرية الزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، وذلك في يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

















وأضاف "مجاهد" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 12 و13 مارس الجاري بمنطقتى الوراق بمحافظة الجيزة، وميت جابر مركز بلبيس محافظة، بالإضافة إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق واديي تال وغرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وصفط جدام مركز تلا محافظة المنوفية، وميت أبوغالب مركز كفرسعد محافظة دمياط، وأبورماد وادلديت مركز أبورماد محافظة البحر الأحمر، والثورة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وداكودة مركز طنطا أول محافظة الغربية، وذلك في يومي 13 و14 من الشهر الجاري.





ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية، إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 14 و15 مارس الحالي بمناطق فاوجلى مركز ساقلته محافظة سوهاج، والبسلقون مركز العدوة محافظة المنيا، والمجاز الشرقي مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وبهادة مركز القناطر محافظة القليوبية، والبراني مركز طامية محافظة الفيوم، وسدمنت الجبل مركز أهناسيا محافظة بني سويف، بالإضافة إلى إطلاق قافلة أخرى في منطقة أبووير مركز كوم إمبو محافظة أسوان، وذلك في يومي 15 و16 من الشهر الجاري.





وتابعت أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 16 و17 شهر مارس في مناطق مرزوق مركز مطاي محافظة المنيا، والبرنوجي مركز دمنهور محافظة البحيرة، والقيطون مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وبنجر24 مركز الحمام محافظة مطروح، بالإضافة إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق كفرالحوالة مركز القناطر محافظة القليوبية، ونزلة السمان حي الهرم محافظة الجيزة، وبنى عدى البحري مركز منفلوط محافظة أسيوط، وواديي الرملة والبدع مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 17 و18 من الشهر الجاري.



