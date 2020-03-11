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توصل بالسلامة.. السكك الحديدية: بنعمل تطهير وتعقيم كامل للمحطة لمحاربة الكورونا.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:24 م
السكك الحديدية: بنعمل
السكك الحديدية: بنعمل تطهير وتعقيم كامل لمحاربة الكورونا
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فرح علاء الخولي

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن هناك انتظاما في حركة ومواعيد القطارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 881 رحلة يوميًا، تنقل نحو 1.2 مليون راكب يوميًا، ويخرج من محطة القاهرة فقط 281 رحلة يوميًا.

 

وأضاف المهندس أشرف رسلان، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن هناك بعض الخطوط الرئيسية بها أعمال تطوير مثل خط "القاهرة الإسكندرية"، و"القاهرة أسوان"، و"بنها بورسعيد"، الذي يتم عليه أعمال كهرباء وتطوير نظم الإشارات، ويتم الإعلان بشكل يومي بجميع وسائل الإعلام وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة "سكك حديد مصر"، عن التهديدات موقعها ومدتها التي تتم على مدار اليوم بسبب أعمال التطوير.

 

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة اتخذت جميع الاحتياطات بالنسبة لفيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل، ويتم عمل حملات توعية بالمحطات عن طريق الإذاعة الداخلية للمحطة، أو عن طريق الملصقات التي حصلنا عليها من وزارة الصحة؛ لتوعية الركاب بكيفية تجنب الإصابة بالفيروس المستجد، إلى جانب أن هناك شركة خدمات متكاملة تابعة للهيئة تقوم بعملية تطهير كاملة للقطارات قبل قيامها من المحطات وبعد وصولها في الورش الرئيسية، مع تعقيم المحطات بشكل مستمر، مع عمل ندوات تثقيفية داخل الورش لتوعية العاملين بتجنب هذا الفيروس.

 

على جانب آخر، نوه رسلان، إلى أن هناك فرق عمال هندسة السكة متواجدين على الخطوط المفتوحة على مدار الساعة، مع تواجد القيادات والمستويات الإشرافية بالمحطات الرئيسية ومراكز التحكم للتدخل عند وجود أي ملاحظة، مع قيام قطار بديل قبل قيام القطارات للتعامل مع أي ملاحظات على السكة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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