احترس من نقل العدوى.. وتعرف على الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة ..فيديو

قدم الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ،الطرق الصحيحة لإرتداء الكمامة منعا للإصابة بالعدوى الفيروسية لكورونا .





وأوضح " بدران " من خلال استضافته فى موقع صدى البلد الأخباري ،بعض الأخطاء الشائعة عن ارتداء الكمامة التي يمكن أن تصبح السبب إصابة الكثير من الأشخاص بفيروس كورونا نتيجة ارتدائها بطريقة خاطئة .













وقال بدران عند ارتداء الكمامة يصبح اللون الأبيض لوجه الشخص والأزرق خارجى ،نضع الأستيك خلف الأذن عندما تتسخ الكمامة أحذر من عدم وضع يديك على الكمامة وعدم اللعب بالكمامة برفعها وإنزالها ،فهناك بعض الأشخاص من التمريض أدى هذا الخطأ لوفاتهم نتيجة لاتباع هذا الخطأ وهو الاستمرار فى رفع وإنزال الكمامة من على الانف ،فبهذه الطريقة تعرضت الأنف للفيروس مباشرة .





وأوضح "أستاذ المناعة " الطريقة الصحيحة لخلع الكمامة وهى ،من خلال الأستيك المطاطي خلف الأذن والاحتراس من خلعها من الأمام ،ووضعها فى الكيس بدون لمسها من خلال الأستيك و قصة واربط الكيس بها و إلقائها فى سلة المهملات وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية .



