AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احترس من نقل العدوى.. وتعرف على الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة ..فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:52 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ -أسماء محمد - تصوير هدير عبده
قدم الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ،الطرق الصحيحة لإرتداء الكمامة منعا للإصابة بالعدوى الفيروسية لكورونا.

وأوضح " بدران " من خلال استضافته فى موقع صدى البلد الأخباري ،بعض الأخطاء الشائعة عن ارتداء الكمامة التي يمكن أن تصبح السبب إصابة الكثير من الأشخاص بفيروس كورونا نتيجة ارتدائها بطريقة خاطئة .



وقال بدران عند ارتداء الكمامة يصبح اللون الأبيض لوجه الشخص والأزرق خارجى ،نضع الأستيك خلف الأذن عندما تتسخ الكمامة أحذر من عدم وضع يديك على الكمامة وعدم اللعب بالكمامة برفعها وإنزالها ،فهناك بعض الأشخاص من التمريض أدى هذا الخطأ لوفاتهم نتيجة لاتباع هذا الخطأ وهو الاستمرار فى رفع وإنزال الكمامة من على الانف ،فبهذه الطريقة تعرضت الأنف للفيروس مباشرة .

وأوضح "أستاذ المناعة " الطريقة الصحيحة لخلع الكمامة وهى ،من خلال الأستيك المطاطي خلف الأذن والاحتراس من خلعها من الأمام ،ووضعها فى الكيس بدون لمسها من خلال الأستيك و قصة واربط الكيس بها و إلقائها فى سلة المهملات وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية .

اليكم شرح الدكتور بالصوت والصورة للطريقة الصحيحة ارتداء الكمامة والأخطاء الشائعة التي تسبب الوفاة بسببها ومزيد من التفاصيل حول فيروس كورونا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتداء الكمامة هل تمنع انتقال فيروس كورونا؟ تعرف على أنواعها

الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا.. فيديو

عاجل.. الحكومة تطالب المواطنين بعدم ارتداء الكمامات.. فيديو

حتى لا تصاب بفيروس كورونا .. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات الطبية

تحذير.. الكمامة تزيد من احتمالية العدوى بفيروس كورونا

بوس وراء الكمامات..كورونا لم يمنع الحب فى العالم.. صور

ترشيحاتنا

حريق التهم المبنى..مصرع سيدتين داخل ناد صحي في القاهرة

الصحة تعلن تسجيل حالة جديدة إيجابية بفيروس كورونا..وارتفاع المتعافين

الطيف الأحمر.. شاهد كيف اكتشفت سلطات مطار جدة إصابة مصري بفيروس كورونا

طقس سيئ غير مسبوق.. الحكومة تناشد المواطنين بعدم الخروج الخميس والجمعة

اتحاد الكرة يكشف مصير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.. تفاصيل

نادر شوقي يكشف عن شرط وحيد لضم شريف إكرامي لـ الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. ممبار وكبدة وملوخية.. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة

هازال كايا نجمة العشق الممنوع تخسر وزنها بعد الولادة..صور

لحظة انقلاب سيارة بعد فقدان قائدتها السيطرة عليها بسبب الكحول.. شاهد