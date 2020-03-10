7 أسرار من الطبيعة للتصدى للحرب البيولوجية

أكد الدكتور عادل عبد العال، أخصائي فسيولوجيا التغذية والرياضة بجامعة أذربيجان ، في أحد اللقاءات على ضرورة التحصن بمجموعة الأعشاب الضرورية للوقاية من جميع الأوبئة الأوطان يبدأ بصحة الإنسان. أحدفبناء





وبالحديث عن الصحة وبناء الأوطان، أشاد عادل عبدالعال بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحملات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المستوطنة ونجحت في القضاء على فيروس سي في أقل من سنة تحت شعار مصر خالية من الأمراض في حملة 100 مليون صحة.





واستنادا لهذه الجهود يشير عادل عبد العال المتخصص في التغذية الفسيولوجيا والطب بالاعشاب فى جامعة أذربيجان، إلى سبعة أسرار من الطبيعة إلى سبعة أسرار من الطبيعة للحفاظ على صحتنا خالية من الأمراض والوقاية من جميع الأوبئة بدون أعراض جانبية وتتضمن .









الحفاظ على الجهاز التنفسي من خلال الأوزون باستنشاق الهواء النقي وقت الشروق ووقت الغروب لمدة عشر دقائق، استنشاق بخار الحليب والذي اثبت قدرته على التخلص من أشد أنواع الميكروبات والذي كان له الفضل في القضاء على الكوليرا على سبيل المثال، استخدام الكركم مطحون او كعشب بشرب منقوعه حيث يعمل كمضاد حيوي فعال للقضاء على البكتيريا والفطريات .





تناول البروبيوتيك والمتوفر في مياه الزبادي المسمى بالشرش، وبالعودة للثمار المستنبتة فأوصي بالفول النابت والحلبة لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح المتعددة اللازمة للتخلص من ميكروبات الجسم .





البصل والثوم مقوي فعال لمناعة الجسم ويعملان على القضاء على جميع الفيروسات المهاجمة للجسم ويقضي على التهاب اللوز والغدد لاحتوائه على فيتامين A, C بالإضافة لدوره في تعزيز وظائف الجهاز الإخراجي للجسم كما يعمل كعلاج قوي لعلاج عدوى الجهاز التنفسي والتهاب الحلق والاحتقان لاحتوائها على مضادات الهيستامين.



