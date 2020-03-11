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رياضة

التشكيلة الرسمية لمواجهة الهلال وضمك بالدوري السعودي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن فريقي الهلال وضمك السعودي التشكيل الرسمية لخوض المواجهة المرتقبة بينهم اليوم الأربعاء في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين السعودي.

وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:
"عبد الله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، كاريلو، كارلوس إدواردو، عمر خربين، بافيتيمبي جوميز".

وعلى الجهة المقابلة، أعلن المدرب الجزائري نور الدين بن ذكري تشكيلة ضمك، وجاءت كما يلي: 
"مصطفى زغبة، عمران إلياس، ماجد هزازي، سيرجيو فيتور، فاروق الشافعي، بلال السعداني، غازي العيادي، عبد الله الصامطي، عبد الوهاب جعفر، محمد محسن، إيميليو زيالا".
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