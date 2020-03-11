التشكيلة الرسمية لمواجهة الهلال وضمك بالدوري السعودي

أعلن فريقي الهلال وضمك السعودي التشكيل الرسمية لخوض المواجهة المرتقبة بينهم اليوم الأربعاء في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين السعودي.





وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

"عبد الله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، كاريلو، كارلوس إدواردو، عمر خربين، بافيتيمبي جوميز".





وعلى الجهة المقابلة، أعلن المدرب الجزائري نور الدين بن ذكري تشكيلة ضمك، وجاءت كما يلي: