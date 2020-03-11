فى عيد ميلاد جيهان فاضل.. عمرها الحقيقى وسر تعرضها لأزمة نفسية





وبرغم بدايتها القوية فى عالم الفن، إلا أنها اختفت فى الفترة الأخيرة وتحديدا بعد ثورة 25 يناير، حيث لم تشارك فى أى أعمال فنية، وقد يرجع السبب فى ذلك إلى اهتمامها بأولادها ودخولها فى حالة نفسية صعبة بعد وفاة زوجها عمرو حمدى، مصمم الأزياء، تاركا لها 3 أولاد.





وتوفى زوج جيهان فاضل بشكل مفاجئ، حيث أصيب بسكتة قلبية ولم يستطع الأطباء إسعافه.





تعتبر جيهان من مؤيدى ثورة 25 يناير المجيدة، التى أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وشوهدت أكثر من مرة بصحبة زوجها وأولادها فى ميدان التحرير.

تحتفل الفنانة جيهان فاضل اليوم، الأربعاء، بعيد ميلادها الـ 51، حيث إنها من مواليد 11 مارس 1969، وهى إحدى النجمات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية الجيدة.