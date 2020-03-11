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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يطمئن على تعقيم المدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:46 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 

قام  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بجولة تفقدية في المدن الجامعية للطالبات اليوم. 


وذلك للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وسبل تعقيم الحجرات والمطعم ودورات المياه .


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 ورافقه خلال الجولة  الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و مستشاري رئيس الجامعة ومدير عام المدن الجامعية .   


وخلال الجولة قام الدكتور  أحمد شديد رئيس الجامعة بالمرور على إدارات وأقسام المدن الجامعية للطالبات للتأكد من توافر كافة المواد المطهرة بالمطعم المركزي ودورات المياه بالمدن الجامعية للطالبات .


وذلك حرصا ً على سلامة وصحة الطالبات بجامعة الفيوم ووقايتهم من العدوى بفيروس كورونا  ، كما وجه سيادته بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة وتجنب التجمعات الكثيفة بين الطالبات وتوعيتهم بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي جيدا ً وعدم استخدام أدوات الغير تجنبا ً لحدوث أي عدوى في حالة وجودها .

رئيس جامعة الفيوم يطمئن على تعقيم المدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا
رئيس جامعة الفيوم يطمئن على تعقيم المدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا
رئيس جامعة الفيوم يطمئن على تعقيم المدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا
رئيس جامعة الفيوم يطمئن على تعقيم المدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا
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