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تعليم

التعريف بفيروس كورونا وإجراءات منع انتشاره.. ندوة في كلية دار العلوم جامعة الفيوم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:47 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت كلية دار العلوم، بالتعاون مع المعهد الفنى للتمريض، ندوة بعنوان "التعريف بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية لمنع انتشاره"، بحضور الدكتور محسن محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة على عز الرجال، مدير المعهد الفنى للتمريض ومدرس صحة المجتمع بكلية التمريض، وعدد كبير من طلاب وطالبات كلية دار العلوم والمعهد الفنى للتمريض.


تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم.


وقال الدكتور محسن محمد إن الندوة تأتى تأكيدًا لحرص جامعة الفيوم على تنمية الثقافة الوقائية لدى الطلاب فى ظل المستجدات العالمية الخاصة بفيروس كورونا ومعرفة أعراضه وطرق الحماية والوقاية منه.


فيما استعرضت الدكتورة فاطمة عز الرجال أعراض ظهور الفيروس التى تأتى عن طريق العدوى المباشرة بالتلامس أو السعال أو الرذاذ الخارج من فم الشخص المصاب وكذلك الأطعمة الملوثة، مضيفة أن أعراض الإصابة تشمل الحرارة المرتفعة والحمى والإحساس بضيق التنفس الحاد وآلام فى المعدة وحمرة وحرقان بالوجه.


وأشارت إلى سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس وتجنب أعراضه لتشمل العناية بالنظافة الشخصية وغسل الأيدى جيدًا وبصفة دائمة وممارسة الرياضة وتجنب الأماكن المزدحمة وتناول الأطعمة الصحية والإكثار من تناول الخضر والفاكهة لإمداد الجسم بالفيتامينات اللازمة لتقوية الجهاز المناعى لجسم الإنسان وتجنب التلامس والاختلاط مع أشخاص تظهر عليهم الأعراض.
التعريف بفيروس كورونا وإجراءات منع انتشاره.. ندوة في كلية دار العلوم جامعة الفيوم
التعريف بفيروس كورونا وإجراءات منع انتشاره.. ندوة في كلية دار العلوم جامعة الفيوم
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