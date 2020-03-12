البحث العلمي تطلق الدورة الثانية لمنح المختبرات الدراسية بالسويد 2020- 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى أعلن مركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون (SESAME)عن منح المختبرات الدراسية 2020 – 2021 بعنوان : “SESAME-Sweden-MAX IV Laboratory Scholarships”.









وتهدف إلى تطوير الأنشطة العلمية حول SESAME والمختبر نفسه، لاسيما التدريب وتبادل المعرفة والخبرات وذلك بمختبر MAX IV بدولة السويد وفقًا للإعلان والمتطلبات التالية :





- تستهدف المنح العلماء والمهندسين وطلاب الدكتوراه المهتمين بمجال SESAME.









- تكون الأفضلية فى التقديم للمرشحين من مصر والأردن وباكستان وفلسطين وتركيا.









- فترة التدريب مدتها من ثلاث حتى ستة أشهر ، على أن يستمر البرنامج حتى نوفمبر 2021.





- الموعد النهائى للتقديم 15 مايو 2020 .





ولمزيد من التفاصيل والتقديم برجاء التكرم بالدخول على الراوابط التالية :





https://www.sesame.org.jo/events/launching-second-round-sesame-sweden-max-iv-laboratory-scholarships



