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تعليم

البحث العلمي تطلق الدورة الثانية لمنح المختبرات الدراسية بالسويد 2020- 2021

الخميس 12/مارس/2020 - 08:17 ص
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى أعلن مركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون  (SESAME)عن منح المختبرات الدراسية 2020 – 2021 بعنوان :  “SESAME-Sweden-MAX IV Laboratory Scholarships”.


وتهدف إلى تطوير الأنشطة العلمية حول SESAME  والمختبر نفسه، لاسيما التدريب وتبادل المعرفة والخبرات وذلك بمختبر MAX IV بدولة السويد وفقًا للإعلان والمتطلبات التالية :

- تستهدف المنح العلماء والمهندسين وطلاب الدكتوراه المهتمين بمجال SESAME.


- تكون الأفضلية فى التقديم للمرشحين من مصر والأردن وباكستان وفلسطين وتركيا.


- فترة التدريب مدتها من ثلاث حتى ستة أشهر ، على أن يستمر البرنامج حتى نوفمبر 2021.

- الموعد النهائى للتقديم 15 مايو 2020 .

ولمزيد من التفاصيل والتقديم برجاء التكرم بالدخول على الراوابط التالية :

https://www.sesame.org.jo/events/launching-second-round-sesame-sweden-max-iv-laboratory-scholarships

https://indico.maxiv.lu.se/event/1249/attachments/798/1563/Training_and_exchange_2020_v1_2.pdf
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