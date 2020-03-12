فرق طوارئ وخط ساخن.. استعدادات وزارة الكهرباء لمواجهة التقلبات الجوية اليوم.. فيديو

أعلنت وزارة الكهرباء عن الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة التي تصحبها الرياح الشديدة والأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات القادمة.





وأكدت وزارة الكهرباء أن هناك تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع، توفير الدعم اللازم لكافة الجهات المعنية بالدولة، وتأمين الخطوط والمحولات وكافة مهمات الخطوط والمحولات وكافة مهمات الشبكة الكهربائية.





وأضافت وزارة الكهرباء أنه سيكون هناك رفع حالات الإستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات، وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل، وتكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة.





وشددت على أنه سيكون هناك متابعة مستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على كل المستويات، والتأكد على تجهيز محطات المحولات التي بجوار مجاري مائية، إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار 24 ساعة.





كما أعلنت وزارة الكهرباء رفع حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع، إستقبال الخط الساخن 121 البلاغات عن أي أعطال.