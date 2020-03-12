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الصحفي الأمريكي المتعافى من كورونا: الأعراض اختفت.. وتجربتي في مصر فريدة من نوعها

الخميس 12/مارس/2020 - 02:46 ص
مات سوايدر الصحفي
مات سوايدر الصحفي الأمريكي المتعافي من فيروس كورونا
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هاني حسين
أبدى مات سوايدر الصحفي الأمريكي المتعافي من فيروس كورونا، سعادته بالتعافي من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مات سوايدر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "حالتي جيدة واختفت كل الأعراض".

ووجه مات سوايدر الشكر للأطقم الطبية المتواجدة في الحجر الصحي على تقديم الرعاية الصحية له.

وتابع مات سوايدر: "مازلت متواجدًا في الحجر الصحي، تجربتي في مصر فريدة من نوعها، وأنا سعيد بالتجربة الإنسانية التي مررت بها".

وأكمل مات سوايدر: "هناك احترافية في التعامل معه من قبل الأطقم الطبية في الحجر الصحي".

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