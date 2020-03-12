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سيارات

أودي تعلن جوائز وشعار وموضوع مسابقة الابتكار

الخميس 12/مارس/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة أودي الشرق الأوسط اختيارها لموضوع "إعادة التدوير" موضوعًا لجائزة أودي للابتكار بنسختها الخامسة، وقد أُطلق الموقع الإلكتروني www.audiinnovationaward.com أمام الراغبين بتقديم تصاميمهم.


وتهدف هذه المسابقة، التي تقودها أودي الشرق الأوسط ، إلى دعم مصمميّ المنطقة وحفظ التقدم الذي يحرزونه على المستوى الفكري بهدف خلق جيل جديد من صنّاع التغيير في المنطقة.


 

وتسعى جائزة أودي للابتكار إلى تحفيز النقاش بشأن مستقبلٍ مستدامٍ في الشرق الأوسط، وذلك عبر الاستخدام المبتكر للطاقة والموارد، وعبر رفع مستوى الوعي الاجتماعي وتنمية المدن الذكية.



ويُستوحى موضوع المسابقة كل عام من علامة أودي التجارية وقيمها ، وتم اختيار موضوع "إعادة التدوير" هذا العام وهو مبدأ متجذّر في قيمة العلامة التجارية لأودي على مستوى العالم والمتمثلة بـ "الاستدامة".


 

ومن خلال إبداع الحلول التصميمية التي تعزز جودة حياتنا، يعمل المصممون في كافة أنحاء العالم على التقليل من الهدر، وإعادة الاستخدام أو التدوير، حيث يغذي التصميم القابل للتدوير روح المنافسة من خلال تقديم منتجات تجمع العناصر الثلاثة لتعزيز جودة الحياة في وقتنا الحالي وفي المستقبل.



 وسيحصل المرشحون الثلاثة الذي يقع عليهم الاختيار على مبلغ 2500 دولار لعرض أفكارهم وسيحصل صاحب التصميم الفائز على كأس المسابقة ورحلة إلى مصنع أودي في مدينة إنغولشتات بألمانيا للاطلاع على مراحل تصميم السيارات في مقر الشركة.



بالإضافة إلى ذلك، ستقدم أودي الشرق الأوسط للفائز بالجائزة استشارات بقيمة 25000 دولار لتغطية مسائل من قبيل تسجيل الملكية الفكرية للابتكار واستشاراته القانونية وتطوير أعماله. 


كما ستعمل العلامة التجارية ذات الحلقات الأربعة على تقديم نصائح التصميم والتوجيه بهدف تطوير الفكرة الفائزة وحمايتها.

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