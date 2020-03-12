صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة شاورما دجاج

سلطة شاورما دجاج من الأطباق غير التقليدية والصحية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير سلطة شاورما دجاج

صدور دجاج

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصل

ثوم بودرة

زعتر

ملح وفلفل





-مكونات الطحينة

نصف كوب طحينة

ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة ملح





-مكونات السلطة

بصلة صغيرة

طماطم صغيرة

2 خيار مخلل صغير

ربع كوب زبادي

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

نصف ملعقة صغيرة سماق





طريقة تحضير سلطة شاورما دجاج

* تُغسل صدور الدجاج جيدًا بالماء وتُجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى شرائح رفيعة بقدر الإمكان

* تتبل شرائح الدجاج بالبهارات المشكلة

* تُخلط المكونات جيدًا حتى تَمتزج ببعضها، ويُحكم إغلاق العُلبة وتترك فى الثلاجة لمدة 15 دقيقة

* يُسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على حرارة متوسطة، ويُسكب به خليط الدجاج، ويُقلب حتى تَمتص الشرائح كل السوائل وتُأخذ اللون الذهبى الفاتح أي حتى النضج.





-الطحينة

* تُسكب الطحينة فى وعاء عميق، ويضاف إليها عصير الليمون وزيت الزيتون والماء والثوم المفروم والكمون والملح والفلفل، وتُخلط المكونات جيدًا معًا

* كما يمكن إضافة المزيد من الماء إلى خليط الطحينة حتى تَسيل، ثم تُسكب فى طبق التقديم





-السلطة

* تُغسل الطماطم بالماء الجاري وتُجفف بورق المطبخ، ثم تُقطع إلى مكعبات صغيرة.

* يقطع الخيار المخلل إلى مكعبات صغيرة

* تُقطع البصلة إلى نصفين، ثم تُقطع إلى شرائح رفيعة.

* تُضاف ½ كمية البقدونس المفروم والزبادي، وتُخلط به جيدًا.

* تُسكب شرائح شاورما الدجاج في وسط صحن الطحينة، ثم تُوزع عليها شرائح البصل ومكعبات الطماطم والخيار

* يُوزع خليط الزبادي حول طبقات الشاورما، ويُنثر السماق والمتبقي من البقدونس المفروم على الطبقات، ثم تقدم السلطة مع الخُبز العربي.