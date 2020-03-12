دعاء المطر الغزير .. 13 كلمة أوصى رسول الله بترديدها للنجاة من السيول

دعاء المطر الغزير يعد أحد تلك الأدعية الواردة في الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، والتي تبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يترك أمرًا أو حاجة من أمور الدنيا وفيه خير إلا وأرشدنا إليه، وأخبرنا عن دعاء المطر في حال الفرح وانتظار خيره، فقد أوصانا النبي - صلى الله عليه وسلم- عند اشتداد وهطول الأمطار الغزيرة والخوف من شرها بترديد دعاء المطر أو دعاء المطر الغزير يناسب هذا الظرف، وينجي قائله من خطر السيول، وقد ورد دعاء المطر ضمن مجموعة من أدعية المطر والريح والعواصف، فجاء في دعاء المطر الكثير من الأمثلة المتنوعة، التي تجعل البحث عن دعاء المطر عند الخوف منه بالأمر المتاح بل واليسير.