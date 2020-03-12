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رئيس الأرصاد الجوية السابق: مصر تعرضت لهذه الموجة السيئة من قبل.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 06:31 ص
سوء الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية - تعبيرية
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق عن حالة الطقس التي تعيشها مصر خلال الفترة القادمة بسبب التقلبات الجوية.

وقال «أحمد عبد العال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» المذاع على قناة «الأولى» إن حالة الطقس التي نشهدها حدثت قبل ذلك من الضروري الالتزام بالتعليمات .

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن حالة عدم الإستقرار بدأت بالفعل في أغلب المحافظات، وأصبح هناك أمطار غزيرة ونشاط للرياح على القاهرة وجنوب البلاد، موضحا أنه يفضل التواجد في المنازل غدا وعدم خروج الي الشوارع.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن هذه التقلبات الجوية شهدتها قرية درنكة بأسيوط، وأغرقت الأمطار البيوت والمصانع، مؤكدا أن حالة عدم الاستقرار واضحة في خرائط الأرصاد الجوية ومن الضروري الحفاظ على التعليمات والنصائح.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، بالابتعاد عن اللوحات الاعلانية في الشارع، والابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة في وقت هطول الأمطار، ويفضل الانتقال من خلال المواصلات العامة وليست السيارات الخاصة .
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