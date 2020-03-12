وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثه التليفزيون، وفقا لما كرته قناة "سكاي نيوز" الفضائية، مساء يوم /الأربعاء/، "إننا نغلق المتاجر والملاهي الليلية والحانات والمطاعم".

وأشار إلى أن "خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة" وأن "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة"، في وقت بلغ فيه عدد المصابين بالوباء أكثر من 12 ألف شخص قضى منهم 827 شخصا.

ووسعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ الأحد الماضي على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم في شمال البلاد لتشمل "سائر أنحاء البلاد"، بحسب مرسوم صدر مساء أمس الأول، ويدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء وذلك بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب المرسوم فإن الإجراءات الاستثنائية، التي خضع لها منذ الأحد، ربع سكان البلاد باتت اعتبارا من فجر الثلاثاء تسري على سائر الأراضي الإيطالية.

وتتضمن هذه الإجراءات خصوصا الحد من التنقلات بين المناطق ومنع التجمع، إضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية "أيا كان مستواها أو نوعها"، ما عدا تلك التي تنظمها مؤسسات دولية.

يشار إلى أن الإجراءات التي أعلنها كونتي سبقها إعلان تعليق دوري كرة القدم الايطالي، وذلك بعد أن أوصت اللجنة الأولمبية الايطالية بتعليق جميع الأنشطة الرياضية على جميع المستويات حتى الثالث من أبريل القادم.