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فن

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. قصة تنبؤها بوفاتها ورحيلها المأساوي

الخميس 12/مارس/2020 - 08:15 ص
سعاد نصر
سعاد نصر
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سعيد فراج
 يوافق اليوم الخميس 12 مارس ذكرى ميلاد ملكة الكوميديا الفنانة سعاد نصر التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1953، ورحلت عن دنيانا في 5 يناير عام 2007. 

في عام 2006 دخلت أحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية شفط دهون إلا أنها دخلت في غيبوبة كاملة لمدة عام كامل بعد إعطائها جرعة زائدة من المخدر لترحل بعد هذا العام ولكن قبل دخولها المستشفى رأت "نصر" حلمًا تحقق بوفاتها فبعد إعلان خبر وفاتها صرح الشيخ سيد حمدي مُفسّر الأحلام: (اتصلت بي الفنانة سعاد نصر قبل دخولها المستشفي الساعة العاشرة مساء تستشيره في رؤيا شاهدتها وقالت إنها شاهدت (شبشبها) وهو يسقط منها ثم رأت والدها المتوفي يرجعه إليها ثم اصطحبها إلى غرفة ضيقة وقالت له أريد أن توسع هذه الغرفة.

ويتابع الشيخ قلت لها إن الحذاء يرمز للسير فإذا سقط يعني الوقوع في ورطة أو مصيبة عاجلة وأما الغرفة الضيقة فهي القبر وتوسعته يأتي بالتوبة والتقرب إلي الله وقد ردّت الراحلة على الشيخ قائلة: "إنني ناوية أغير من مسار حياتي وأبدأ حياة جديدة لأنني أحب القرآن والرسول" ويضيف الشيخ: "وفي اليوم التالي دخلت نصر المستشفي" ويؤكد أن زوجة أخيها هويدا وابنتها فيروز كانتا شاهدتين على هذه الواقعة.

وتقول ابنتها فيروز في أحد حواراتها: قبل أن تدخل والدتي في غيبوبة كاملة أفاقت لتتلو علينا آخر وصية لها فقالت "ربي إذا بعثت فيا الروح.. ابعثها طاهرة وإذا توفيتني اجعلني من الأبرار".. مؤكدة كما أنها طلبت في وفاتها أن تدفن سريعاً وأن يظل أقاربها بجوار القبر ساعة كاملة يدعون لها.
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