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محافظات

حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا بالجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع كميات مياه الأمطار المتراكمة.

وشدد محافظ كفر الشيخ بالاهتمام بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، والتركيز على جميع المنشآت التعليمية، والصحية، ودور العبادة، والتواصل مع جميع المواطنين الذين يتقدمون بشكاوى من تراكمات المياه بقرى ومدن المحافظة، وحل مشاكلهم على الفور.

ومن جانبه، قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت رفع تراكمات المياه من شوارع المدينة، وقرى مركز كفر الشيخ، موجهًا بالعمل على مدار اليوم في كسح مياه الأمطار فور سقوطها، مشددًا بإلغاء جميع الأجازات خلال فترة سقوط الأمطار.

ويتابع رؤساء المراكز والمدن بمحافظة كفر الشيخ، أعمال كسح مياه الأمطار الغزيرة التي انهمرت بغزارة شديدة على جميع مدن وقرى المحافظة بصورة لم تكن تشهدها من قبل.

حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
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