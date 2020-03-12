السكك الحديدية: وقف جميع رحلات القطارات في الجمهورية

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على ارواح الركاب





هذا وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلي حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة