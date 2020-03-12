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توك شو

فيديوهات مذهلة.. منتج أمريكي يكشف كيفية ترويجه للسياحة في مصر.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 08:20 م
المنتج الأمريكي جيري
المنتج الأمريكي جيري كارنيفيل
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هاني حسين
كشف المنتج الأمريكي جيري كارنيفيل،  كيفية  قيامه بالترويج للسياحة المصرية.

وأضاف جيري كارنيفيل  في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأت في تصوير فيديوهات مذهلة عن مصر  مثل تصوير الاهرامات في فيديوهات لا تتعدى مدتها الـ 20 ثانية.

وتابع:"  أقوم بنشر تلك المقاطع  على السوشيال ميديا  كي تصل إلى عدد كبير من التابعين، وهذه الفيديوهات تجعل  الناس تفكر في زيارة مصر وزيارة المعالم السياحية فيها".

وأكمل:"  مصر تمتلك عدد هائل من المنتجعات السياحية المذهلة، ومصر لا تمتلك أفضل شواطيء العالم".

وتابع جيري كارنيفيل:"  كل شخص في العالم يعرف مصر وكان يجب علي المجيء إلى مصر من اجل  تصحيح الأمور وشرحها خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان  وإثبات أن مصر أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والجمال والروعة  بفضل الامكانات المتواجدة بها".

وأكمل جيري كارنفيل:"  الرئيس السيسي يعمل على الانفتاح  على كل شيء في العالم وهذا ما أريد إيصاله للشعب الأمريكي خاصة جيل الألفينات ".
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