رانيا مقلد تكشف مميزات التعليم في إنجلترا.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا مقلد، مدرس بكلية التربية جامعة مانشستر، إن التعليم فى إنجلترا مختلف تماما عن التعليم فى مناطق كثيرة في أوروبا وعن التعليم فى مصر.





وأضافت رانيا مقلد، خلال حوارها ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دى إم سي"، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن التعليم فى إنجلترا مقسم لـ 6 سنوات ابتدائي و6 سنوات ثانوى.





ولفتت إلى أن مدرس الابتدائي يظل مدرسا لـ الطالب لمدة 6 سنوات، والمدرس العملي يقوم بتدريس جميع المواد، والكثافة الطلابية فى إنجلترا منخفضة، مؤكدة: "الفصل بيكون فيه 30 طالب فقط".





وأشارت رانيا مقلد، إلى أنها قامت بالحصول على كورس فى بداية تواجدها فى إنجلترا، وبعد ذلك تمكنت من التدريس للطلاب.





وأوضحت أن الطالب المصري قمة فى الذكاء، وعندما يخرج لأى مكان يبدع، وطالبت بزيادة عدد المدارس فى مصر وتقليل الكثافة الطلابية.





وقام برنامج "مصر تستطيع" بتكريم الدكتورة رانيا مقلد بسبب تميزها.