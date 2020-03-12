الوفد: الحكومة نجحت في التعامل مع الطقس السيئ.. ويجب توفير مأوى للمتواجدين في الشوارع

أشادت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بجهود الحكومة المصرية في التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب مناطق مختلفة من البلاد بداية من اليوم، الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم الخميس، إن الحكومة تعاملت مع الأزمة هذه المرة بشكل مناسب، وذلك من خلال سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها، ومنها تعطيل الدراسة مؤقتًا بالمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، ومنح العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص إجازة، وذلك حرصًا على أرواحهم.





وأضافت رئيس لجنة السياحة بالحزب، أن الحكومة ولأول مرة منذ سنوات، عقدت مؤتمرًا صحفيًا أمس، الأربعاء، بحضور عدة وزراء ومسئولي هيئة الأرصاد الجوية، وأعلنت بشكل تفصيلي عن كل ما يتعلق بالموجة التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم.





وشددت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على ضرورة المتابعة الحكومية على مدار الساعة، والتواصل المستمر بين غرف العمليات المختلفة للتعامل بشكل عاجل فيما يتعلق بأي تطورات طارئة.





وطالبت أمل رمزي، المواطنين، بضرورة الاستجابة للنصائح المقدمة من الحكومة والهيئة العامة للأرصاد الجوية لتجنب التعرض لأية مخاطر محتملة نتيجة الأمطار، ومتابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

كما طالبت القيادية بالوفد، الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى بضرورة مساعدة الأطفال وكبار السن ممن لا مأوى ولا سكن لهم، بتوفير سكن مناسب لهم وتلبية جميع متطلباتهم حفاظًا على أرواحهم.