AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ صيد السمك والسباحة في مياه الأمطار.. شاهد خفة دم المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية العديد من مقاطع الفيديو التي ترصد ردود أفعال المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

وكما جرت العادة، فقد غلبت روح الفكاهة على ردود أفعال المصريين وطريقة تعاملهم مع الأزمة، فعلى سبيل المثال رصد مقطع فيديو نشرته إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" قيام مجموعة من الشباب بلعب الكرة وسط مياه الأمطار التي غمرت الشوارع، وكان الفيديو مصحوبًا بتعليق ساخر جاء فيه "عودة كرة الشواطئ مرة اخرى".

وحصد ذلك الفيديو آلاف المشاهدات بعد وقت قصير من مشاركته، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد.

 
ورصد مقطع فيديو آخر قيام مجموعة من الأشخاص باستغلال مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع من أجل "صيد السمك"، وكانت المفاجأة التي تكاد لا تُصدق تمكن أحدهم من اصطياد سمكة بالفعل؛ وسرعان ما انهالت التعليقات التي غلب عليها الطابع الساخر على هذا الفيديو.


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أظهر أحد مقاطع الفيديو المتداولة على "فيس بوك" قيام مجموعة من الأطفال بالسباحة في مياه الأمطار على أنغام الأغاني في أحد الشوارع وسط عدد من المحلات التجارية، ولم تتم الإشارة إلى مكان التقاطه تحديدًا.


وكان من بين اللقطات التي لاقت تفاعلًا من قبل الرواد وتمت مشاركتها بشكل واسع، قيام شاب باستخدام "ممسحة أرضيات" من أجل إزاحة مياه الأمطار عن الزجاج الأمامي لسيارة نقل أثناء انطلاقها على أحد الطرق السريعة.


وشهدت مصر الخميس حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت بسقوط كميات كبيرة من الأمطار، ومن المتوقع  استمرار سقوط الأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة وحتى منتصف يوم الجمعة وتهدأ تدريجيًا وتنتهي تمامًا عصر يوم السبت المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ركود تجاري| الطقس السيئ يصيب دمياط بالشلل.. فيديو

استقرار حالة الطقس بدمياط والسماح للمراكب بالخروج للصيد

سيارات لشفط مياه الأمطار بشوارع القاهرة ..صور

مياه الشرقية تدفع بـ 35 سيارة كسح و25 جرارا لشفط مياه الأمطار

رقي وإنسانية.. إنقاذ سيارة عالقة وسط مياه الأمطار في 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

مسئول أمريكي: 100 ألف إصابة بكورونا في ولاية أوهايو

مصدر أمني يكشف حقيقة حريق الغورية

10 إصابات بفيروس كورونا تضرب ليفربول بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

ببنطلون شفاف.. راندا البحيري بإطلالة جريئة في الجيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ صيد السمك والسباحة في مياه الأمطار.. شاهد خفة دم المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بكورونا