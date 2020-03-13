بـ صيد السمك والسباحة في مياه الأمطار.. شاهد خفة دم المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية العديد من مقاطع الفيديو التي ترصد ردود أفعال المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.





وكما جرت العادة، فقد غلبت روح الفكاهة على ردود أفعال المصريين وطريقة تعاملهم مع الأزمة، فعلى سبيل المثال رصد مقطع فيديو نشرته إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" قيام مجموعة من الشباب بلعب الكرة وسط مياه الأمطار التي غمرت الشوارع، وكان الفيديو مصحوبًا بتعليق ساخر جاء فيه "عودة كرة الشواطئ مرة اخرى".





وحصد ذلك الفيديو آلاف المشاهدات بعد وقت قصير من مشاركته، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد.





ورصد مقطع فيديو آخر قيام مجموعة من الأشخاص باستغلال مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع من أجل "صيد السمك"، وكانت المفاجأة التي تكاد لا تُصدق تمكن أحدهم من اصطياد سمكة بالفعل؛ وسرعان ما انهالت التعليقات التي غلب عليها الطابع الساخر على هذا الفيديو.









ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أظهر أحد مقاطع الفيديو المتداولة على "فيس بوك" قيام مجموعة من الأطفال بالسباحة في مياه الأمطار على أنغام الأغاني في أحد الشوارع وسط عدد من المحلات التجارية، ولم تتم الإشارة إلى مكان التقاطه تحديدًا.









وكان من بين اللقطات التي لاقت تفاعلًا من قبل الرواد وتمت مشاركتها بشكل واسع، قيام شاب باستخدام "ممسحة أرضيات" من أجل إزاحة مياه الأمطار عن الزجاج الأمامي لسيارة نقل أثناء انطلاقها على أحد الطرق السريعة.









وشهدت مصر الخميس حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت بسقوط كميات كبيرة من الأمطار، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة وحتى منتصف يوم الجمعة وتهدأ تدريجيًا وتنتهي تمامًا عصر يوم السبت المقبل.