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مرأة

هاني الناظر يكشف حقيقة العاصفة المدمرة خلال الساعات القادمة

الخميس 12/مارس/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر رئيس معهد البحوث سابقا علي صفحته بالفيسبوك منشورا جديدا عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة والتحذيرات المتداولة علي السوشيال ميديا.


وقال الناظر "ما ينشره البعض من أننا سوف نتعرض خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة لرياح عاصفة تبلغ سرعتها ١٠٠كم في الساعة كلام غير صحيح وشائعات مغرضة فمؤشرات الطقس علي جميع الأقمار الصناعية، تشير إلى أن سرعة الرياح المتوقعة باْذن الله الليلة وغدا في حدود العشرين كم في الساعة تقريبا ..واذكر حضراتكم انني قلت لكم امس انه ليس هناك إعصار أو عاصفة ولكن سوف نتعرض اليوم لأمطار غزيرة ورياح موسمية وهذا ما حدث .. اطمأنوا ولا تصدقوا الشائعات وبالمناسبة فإنه اعتبارا من السبت إن شاء الله تعود الأمور طبيعية بعد انتهاء هذه الموجة الممطرة.
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