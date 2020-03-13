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محافظات

روح الفريق.. محافظ البحيرة: مرور اليوم الأول لـ عاصفة التنين بدون مشاكل.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن انتهاء اليوم الأول من موجة الطقس السيئ دون مشاكل وسط جهود كبيرة وتنسيق بين كافة الأجهزة التى كانت على قدر المسئولية الموكلة إليها والعمل بجد واجتهاد على مدار 24 ساعة متواصلة.


وأشار خلال متابعته المتواصلة لتداعيات الأحوال الجوية بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة من خلال غرفة العمليات  إلى ان الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها ورفع درجة التاه‍ب والاستعداد كان له الأثر الأكبر فى مرور اليوم الأول بسلام ودون اى مشاكل بالإضافة إلى الروح الوطنية والعمل المشرف والبطولي الذى امتازت به الفرق وأفراد التدخل بالشوارع والميادين بالمدن والقرى .




وأضاف المحافظ أن موجة الطقس لا تزال قائمة ووفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد لا يزال هناك أكثر من 24 ساعة أخرى مؤكدًا على متابعته المتواصلة على مدار ال٢٤ ساعة القادمة لافتا إلى أهمية العمل بروح الفريق لمجابهة الأزمة واستمرار  انتشار جميع الفرق والمعدات التدخل السريع بصفة دائمة .


ووجه المحافظ باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات الثلاث الشمالى والجنوبى والوسط  التي تم تشكيلها لتضم 5 مراكز بكل قطاع برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد واشراف مباشر من اللواء المحافظ .
  

كما نوه عن استمرار التأهب بجميع المرافق على مدار الساعة الإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمني والمرور بالشوارع مشددًا على التدخل فورًا لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور.
روح الفريق.. محافظ البحيرة: مرور اليوم الأول لـ عاصفة التنين بدون مشاكل.. صور
روح الفريق.. محافظ البحيرة: مرور اليوم الأول لـ عاصفة التنين بدون مشاكل.. صور
روح الفريق.. محافظ البحيرة: مرور اليوم الأول لـ عاصفة التنين بدون مشاكل.. صور
روح الفريق.. محافظ البحيرة: مرور اليوم الأول لـ عاصفة التنين بدون مشاكل.. صور
روح الفريق.. محافظ البحيرة: مرور اليوم الأول لـ عاصفة التنين بدون مشاكل.. صور
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