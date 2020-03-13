AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

هبوط أرضي وماس كهربائي ..حصيلة اليوم الأول للطقس السيئ بأبوكبير

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

شهدت قري مركز ومدينة ابوكبير حالة من عدم الأستقرار في الأحوال الجوية مصحوبه بسقوط الامطار الرعدية والغزيرة علي العديد من قري المركز فيما تم الدفع بسيارات الكسح والحملة الميكانيكية لشفط مياة الامطار وفتح الحركة المرورية أمام المواطنين.

 

ومن جانبه فقد أكد المهندس وجيه صدقي رئيس المركز انه تم الإستجابة فورا لاهالي عزبة اولاد احمد بقرية طوخ لحدوث هبوط في الارض ناتج من كسر مواسير المياه وتم الانتقال فورا بمعدات الوحده وجارى شفط المياه واصلاحها فورا.


وأضاف رئيس المركز انه فور ورود بلاغ عن حدوث كسر بعامود كهرباء بقرية كفر الشوبكى التابعة لوحدة طوخ وعلي الفور تم التوجه للقرية عن طريق اعضاء من غرفة العمليات ومعدات وفنى كهرباء وتم اصلاح الكسر بالعامود.

 

وأشار الي انه تم الابلاغ عن ماس كهربائي بقرية منشأة رضوان وعلي الفور توجه اعضاء غرفه عمليات الوحدة المحلية بمنشأة رضوان وتم فصل عمود الكهرباء به ماس بقريه منشأة رضوان أمام موقف السيارات وتم السيطرة علي الوضع.


هبوط أرضي وماس كهربائي ..حصيلة اليوم الأول للطقس السيئ بأبوكبير
هبوط أرضي وماس كهربائي ..حصيلة اليوم الأول للطقس السيئ بأبوكبير
هبوط أرضي وماس كهربائي ..حصيلة اليوم الأول للطقس السيئ بأبوكبير
هبوط أرضي وماس كهربائي ..حصيلة اليوم الأول للطقس السيئ بأبوكبير
هبوط أرضي وماس كهربائي ..حصيلة اليوم الأول للطقس السيئ بأبوكبير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط المتهمين بسرقة محطة صرف صحى بطوخ

مأساة كل عام .. ماذا فعلت الأمطار بشوارع العاصمة والمحافظات؟ .. شاهد

بسبب الطقس السيئ .. أعمدة إنارة مكهربة بالمنوفية

بسبب الأمطار .. حريق وماس كهربائي في شونة غلال بالغربية.. صور

أول ضحايا الطقس السيئ بالشرقية.. مصرع طبيب بيطري صعقا بالكهرباء

الحماية المدنية: السيطرة على 3 حرائق بالقاهرة بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار

ترشيحاتنا

المعهد الفلكي يكشف حقيقة تعرض الأرض لأشعة كونية ضارة.. تفاصيل

بعد المياه والكهرباء.. برلماني يكشف موعد قطع الإنترنت والغاز

بعد إصابته بالكورونا .. توم هانكس يوجه رسالة مؤثرة من الحجر الصحي

تعرف على الأندية الإنجليزية المتأهلة لدوري الأبطال حال إلغاء مسابقة الدوري

حقيقة إلغاء الدوري السعودي بعد مباراة النصر والهلال بسبب كورونا

فيفي عبده تتحدى الطقس وتتزلج على الجليد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور