هبوط أرضي وماس كهربائي ..حصيلة اليوم الأول للطقس السيئ بأبوكبير

شهدت قري مركز ومدينة ابوكبير حالة من عدم الأستقرار في الأحوال الجوية مصحوبه بسقوط الامطار الرعدية والغزيرة علي العديد من قري المركز فيما تم الدفع بسيارات الكسح والحملة الميكانيكية لشفط مياة الامطار وفتح الحركة المرورية أمام المواطنين.

ومن جانبه فقد أكد المهندس وجيه صدقي رئيس المركز انه تم الإستجابة فورا لاهالي عزبة اولاد احمد بقرية طوخ لحدوث هبوط في الارض ناتج من كسر مواسير المياه وتم الانتقال فورا بمعدات الوحده وجارى شفط المياه واصلاحها فورا.



وأضاف رئيس المركز انه فور ورود بلاغ عن حدوث كسر بعامود كهرباء بقرية كفر الشوبكى التابعة لوحدة طوخ وعلي الفور تم التوجه للقرية عن طريق اعضاء من غرفة العمليات ومعدات وفنى كهرباء وتم اصلاح الكسر بالعامود.

وأشار الي انه تم الابلاغ عن ماس كهربائي بقرية منشأة رضوان وعلي الفور توجه اعضاء غرفه عمليات الوحدة المحلية بمنشأة رضوان وتم فصل عمود الكهرباء به ماس بقريه منشأة رضوان أمام موقف السيارات وتم السيطرة علي الوضع.



