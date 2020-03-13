AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من غير مجهود..أطعمة تساعد فى الإقلاع عن التدخين

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:41 م
طرق بسيطة للاقلاع
طرق بسيطة للاقلاع عن التدخين
Advertisements
نهى هجرس
يحاول العديد من الأشخاص الإقلاع عن التدخين بالعديد من الطرق، ولكن فى الغالب لا يعلمون ما هى الأطعمة التى يفضل تناولها، والتى تساعد على تغيير طعم السجائر فى الفم.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم هذه الأطعمة وهى...

-  الفواكه
 تناول الفواكه الطازجة مثل التفاح والموز والكمثرى والعنب والبرتقال للمساعدة في إعادة ذوقك لأن التدخين يؤثر على ذوقك ونكهتك، ويفضل تناولها طوال الوقت للتخلص من عادة التدخين. 

-  الحليب
 شرب الحليب وتناول منتجات الألبان الأخرى سيجعل طعم السجائر أسوأ، كلما كان لديك الرغبة في تدخين السجائر ، استهلك الحليب لأنه يجعل السجائر ذات مذاق سيء هذا سيساعد على الأقلاع عن التدخين 


- الفشار 
 إذا كنت تشعر بالحاجة إلى التدخين ، فقم بتناول الفشار لأنه مصدر كبير للألياف والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وغير ذلك من المشكلات الصحية، ولذلك يفضل تناول الفشار مع مختلف النكهات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمي نفسك من آثار التدخين المدمرة بهذه الطرق

هذه الأطعمة تسبب سلس البول.. احذرها

ليدي جاجا توجه نصيحة لجمهورها عبر Apple Music.. تعرف عليها

3 طرق لمقاومة الرغبة الملحة للتدخين

ترشيحاتنا

مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

أهم الأخبار.. تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد.. تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك في الدوري

بملابس عصرية.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور

اخبار الرياضة.. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا.. سر تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك.. إيقاف الدوري الإنجليزي

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

التعليم العالي: تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد.. غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ

سعر ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور

الرياح تحطم سيارات ومنازل بالسويس.. صور