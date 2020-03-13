من غير مجهود..أطعمة تساعد فى الإقلاع عن التدخين

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نهى هجرس يحاول العديد من الأشخاص الإقلاع عن التدخين بالعديد من الطرق، ولكن فى الغالب لا يعلمون ما هى الأطعمة التى يفضل تناولها، والتى تساعد على تغيير طعم السجائر فى الفم.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم هذه الأطعمة وهى...

- الفواكه تناول الفواكه الطازجة مثل التفاح والموز والكمثرى والعنب والبرتقال للمساعدة في إعادة ذوقك لأن التدخين يؤثر على ذوقك ونكهتك، ويفضل تناولها طوال الوقت للتخلص من عادة التدخين.

- الحليب شرب الحليب وتناول منتجات الألبان الأخرى سيجعل طعم السجائر أسوأ، كلما كان لديك الرغبة في تدخين السجائر ، استهلك الحليب لأنه يجعل السجائر ذات مذاق سيء هذا سيساعد على الأقلاع عن التدخين



- الفشار إذا كنت تشعر بالحاجة إلى التدخين ، فقم بتناول الفشار لأنه مصدر كبير للألياف والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وغير ذلك من المشكلات الصحية، ولذلك يفضل تناول الفشار مع مختلف النكهات.



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