AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هددها قريبها بالزواج منها عنوة.. فتاة تلقى بنفسها من فوق المنزل بقنا

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
ألقت فتاة نفسها من الدور الأول بمنزلها في نجع حمادي، للهروب من قريبها الذي هددها بسلاح أبيض للزواج منها عنوة. 

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة وفاء.ع. ا 18 عاما، بكسور، بعد أن ألقت بنفسها من الدور الأول بمنزلها. 

و تبين من تحريات المباحث، برئاسة المقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، بأن الفتاة ألقت بنفسها من منزلها هربا من شاب قريب لها، هددها هي وأسرتها بسلاح أبيض داخل منزلهم، للزواج منها رغمًا عنها. 

تم نقل الفتاة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. 
اقرأ أيضًا.. 

حصيلة اليوم الأول للطقس السيئ بقنا.. سقوط 33 شجرة و 52 عمود كهرباء و 7 حرائق ومتوفيان و 9 مصابين
https://www.elbalad.news/4211888
محافظ قنا يطالب المواطنين بتقليل الحركة والابتعاد عن أعمدة الإنارة لسوء الأحوال الجوية
https://www.elbalad.news/4211514

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الطقس السيئ.. إصابة ٤ أشخاص في تصادم بطريق نجع حمادي الصحراوى

السيطرة على حريق بمحول كهرباء في مركز الوقف بقنا

ترشيحاتنا

بعد انتشار كورونا.. هذا المعدن يقضي على الفيروسات

رسميا .. تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام إنبى والمصري

41 ألف إسرائيلي فى العزل.. كورونا يقلب تل أبيب ونتنياهو يدعو لتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

بعد وقف صلاة الجمعة.. بيان مهم من حكومة الكويت بشأن فرض حظر التجول

الكهرباء تكشف عن احتمالات انقطاع التيار اليوم .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

بملابس عصرية.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور

بسبب مياه الأمطار.. نقل خطيب مسجد بالبحيرة بجرار زراعى لإقامة صلاة الجمعة