هددها قريبها بالزواج منها عنوة.. فتاة تلقى بنفسها من فوق المنزل بقنا

ألقت فتاة نفسها من الدور الأول بمنزلها في نجع حمادي، للهروب من قريبها الذي هددها بسلاح أبيض للزواج منها عنوة.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة وفاء.ع. ا 18 عاما، بكسور، بعد أن ألقت بنفسها من الدور الأول بمنزلها.





و تبين من تحريات المباحث، برئاسة المقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، بأن الفتاة ألقت بنفسها من منزلها هربا من شاب قريب لها، هددها هي وأسرتها بسلاح أبيض داخل منزلهم، للزواج منها رغمًا عنها.





تم نقل الفتاة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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