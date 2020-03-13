فتح مراكز الشباب بمركز الحسينية لإيواء المواطنين المتضررين من مياه الأمطار

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وائل الألفي وكيل وزاره الشباب والرياضة بالتنسيق مع المهندس علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينيه بفتح مركز شباب الأخيوة وتهيئته لاستقبال المواطنين المتضررين من سقوط مياه الأمطار والتي أدت إلى انهيار أجزاء من منازلهم.





كما كلف المحافظ محمد كمال حجاجي و فايزه عبد الرحمن وكيلا وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين بتوفير كافه الاحتياجات والأغطية اللازمة وكذلك المواد التموينية والمؤن الغذائية للأسر المتضررة.





أكد المحافظ أن المحافظة جادة في استقبال إية بلاغات لنجدة المواطنين وإغاثتهم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وبدواوين المراكز والمدن ، على رقم 0552303693 و 055236334 موجهًا بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و الاستجابة للبلاغات.





وأشار المحافظ إلى أنه تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة وتجهيز سيارات كسح وشفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع لتسيير حركة السيارات وعبور المواطنين.





ويطمأن محافظ الشرقية المواطنين أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل المحافظة وإزالة أى معوقات قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية ولحين استقرار الطقس.