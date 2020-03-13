مصرع ربة منزل وطفلها صعقا بالكهرباء في الدقهلية

لقيت ربة منزل ونجلها الطفل مصرعهما اليوم الجمعة، صعقا بالكهرباء بعزبة الو العنين التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية بسبب ماس كهربائى.

















تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة تمى الامديد من مستشفى تمى الإمديد بوصول ربة منزل ونجلها الطفل جثث هامده ادعاء صعق كهربائي.





وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين ان الجثتين لربة منزل تدعى رؤيه نزيه جاد ٣٥ عاما ونجلها أحمد عادل عزت حامد ١٠ اعوام من عزبة ابو العنين التابعة لمركز تمى الامديد وان سبب الوفاة ماس كهربائى.





وبالفحص تبين أن الطفل كان يلهو بجوار موتور المياه وبسبب الأمطار حدث ماس كهربائى فصعقته الكهرباء وعندما حاولت الأم إنقاذه لقيت مصرعها أيضا صعقا بالكهرباء.



