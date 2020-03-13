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فن

عدوية شعبان عبدالرحيم يطرح كليب "شمس عمري" ويهديه لوالده

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:02 م
عدوية شعبان عبد الرحيم
عدوية شعبان عبد الرحيم
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محمد نحلة
طرح المطرب عدوية نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان  عبد الرحيم أغنية  "غابت شمس عمري" على طريقة الفيديو كليب و أهداها لوالده.

وهي من كلمات سامح الكومي وتوزيع إسلام شيبسي وألحان سيد شعبان عبدالرحيم وإنتاج مصطفى السويفي الذى عبر عن حبه للراحل وتقديم شيء له واختار عدوية نجله نظرا للصوت القوي الذي يتميز به .

وتقول كلمات الأغنية "غابت شمس عمري من يوم ما غبت غني وأنا ببكي غصب عني، والوحدة عذاب ونار، محدش بيواسيني ولا يمسح دمع عيني، إن جتني هتلاقيني بتألم ليل نهار.

وهذه ليست الأغنية الأولى التى يقدمها عدوية شعبان عبد الرحيم، حيث يمتلك عددا كبيرا من الأغانى الشعبية أبرزهما "بيسألونا"، "حلال ولاحرام"،"يا زمن احكى الحكاية"، "يا أبويا".. وغيرهما.
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