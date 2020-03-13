عدوية شعبان عبدالرحيم يطرح كليب "شمس عمري" ويهديه لوالده



وتقول كلمات الأغنية "غابت شمس عمري من يوم ما غبت غني وأنا ببكي غصب عني، والوحدة عذاب ونار، محدش بيواسيني ولا يمسح دمع عيني، إن جتني هتلاقيني بتألم ليل نهار.



وهذه ليست الأغنية الأولى التى يقدمها عدوية شعبان عبد الرحيم، حيث يمتلك عددا كبيرا من الأغانى الشعبية أبرزهما "بيسألونا"، "حلال ولاحرام"،"يا زمن احكى الحكاية"، "يا أبويا".. وغيرهما.

وهي من كلمات سامح الكومي وتوزيع إسلام شيبسي وألحان سيد شعبان عبدالرحيم وإنتاج مصطفى السويفي الذى عبر عن حبه للراحل وتقديم شيء له واختار عدوية نجله نظرا للصوت القوي الذي يتميز به .