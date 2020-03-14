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رياضة

ماركا: برشلونة بطلًا للدوري الإسباني حال إلغاء البطولة

السبت 14/مارس/2020 - 05:33 ص
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
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محمد رشاد
هناك الكثير من الشكوك حول ما إذا كان سيتم الانتهاء من ما تبقى من موسم 2019/20 بالفعل، وقد جمد وباء فيروس كورونا، الدوريات الكبرى في جميع أنحاء أوروبا، وكل بلد تأتي بحلول محتملة إذا لم يستأنف اللعب.

يفكر البوندسليجا في استخدام ترتيب الدوري الحالي لتحديد نتائج هذا الموسم، فماذا لو فعلت رابطة الليجا الإسبانية نفس الشيء؟

وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى إنه في حالة إنهاء الموسم سوف يكون البطل برشلونة والوصيف ريال مدريد.

سوف يكون هذا اللقب الثالث لبرشلونة على التوالي واللقب رقم 27 في تاريخه، وسيكون ريال مدريد الوصيف بفارق نقطتين عن المتصدر، لا يوجد شيء مؤكد بعد لكن كل الاحتمالات واردة.

كما إن أتلتيكو مدريد لن يتأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بالنظر لترتيبه الحالي في الليجا (السادس)، وسيغيب عن التأهل إلى للمرة الأولى منذ عام 2010، ريال مدريد و إشبيلية وريال سوسيداد سينضمون إلى برشلونة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/21.

أندية خيتافي وأتلتيكو مدريد وفالنسيا ستتأهل للدوري الأوروبي، ولن يكن هناك بطلًا للنسخة الحالية من كأس ملك إسبانيا.
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