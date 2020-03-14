AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خطوبة ولا إيه؟.. منة عرفة تثير الجدل مرة أخرى مع علي غزلان

السبت 14/مارس/2020 - 10:09 ص
منة عرفة - علي غزلان
منة عرفة - علي غزلان
Advertisements
سعيد فراج
أثارت أحدث صور اليوتيوبر على غزلان مع الفنانة منة عرفة، التي نشرها الأول عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حالة كبيرة من الجدل، الأول بسبب ظهورهما داخل ديكور على شكل قلب مزين بالورود، والثاني بسبب تعليق الثنائي على الصور، مستخدمان رمز القلب في الإشارة لبعضهما. 

الصورة جعلت الفنانة بدرية طلبة، تدخل وتعلق قائلة: "مبروك"، بينما كتبت آيسل خالد (ملكة جمال مصر 2018)، تعليقًا على الصورة: "الحب في زمن الكرونا"، في إشارة منها إلى فيروس كورونا المستجد، الذي تعاني منه شعوب العالم في الوقت الحالي، بينما يستمتع علي غزلان ومنة عرفة بأوقاتهما الرومانسية. 

صورة منة عرفة وعلي عزلان الأخيرة، وتعليقات المشاهير عليها، دفعت باقي المتابعين للتساؤل حول رسمية خطبتهما وحقيقة إتمام حفل الخطبة بشكل سري، لا سيما وأن "غزلان" أثار الحيرة مؤخرًا، بتصريحه أن علاقته مع "منة" لا زالت في إطار الصداقة خلال الوقت الحالي. 

وكان اليوتيوبر على غزلان، كشف عن طبيعة العلاقة التى تربطه بـ منة عرفة، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة هم أصدقاء، وهو الأمر الذى اعتبره البعض مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أنه كان صرح من قبل عن وجود ارتباط رسمى خلال فترة قصيرة. 

وجاء رد على غزلان غامضا للغاية، وذلك أثناء لقائه فى برنامج تليفزيونى قائلا: "علاقتي بالفنانة منة عرفة فى الوقت الحالى تعتمد على العمل، ولكن يمكن أن تتطور فى الفترة المقبلة ويصبح هناك إعلان رسمى عن الارتباط، ولكن حتى هذه اللحظة هى صديقة مقربة". 

وأضاف على غزلان قائلا: "تربطنى أيضا علاقة عمل بعدد من النجوم منهم حمادة هلال والمقرر أن يتم إعلان جميع التفاصيل فى الفترة المقبلة". 

يذكر أن ظهور منة عرفة وعلى غزلان معا فى أكثر من حدث أثار العديد من التساؤلات حول مدى علاقتهما وكان على غزلان قد أعلن فى تصريح له أن هناك ارتباطا رسميا يتم الإعلان عنه فى الفترة المقبلة ولكن منة عرفة التزمت الصمت فى هذا الأمر ولم تتحدث عن علاقتهما. 
خطوبة ولا إيه؟.. منة عرفة تثير الجدل مرة أخرى مع علي غزلان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدرية طلبة تكشف حقيقة خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

منة عرفة مطلوبة على جوجل بسبب علي غزلان

منة عرفة وياسمين عبد العزيز وحلا شيحة الأبرز.. قصص الحب والغرام تطارد النجوم

شائعات الحب تلاحق الفنانين.. أنباء حول ارتباط الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. منة عرفة وعلي غزلان يثيران الجدل

صداقة أم حب.. حقيقة العلاقة بين منة عرفة وعلي غزلان

ترشيحاتنا

السيول مستمرة.. الأرصاد تكشف الأحوال الجوية لطقس الغد.. فيديو

تعليق الرحلات الدولية.. تفاصيل قرارات السعودية في الساعات الأخيرة

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

خوفا من كورونا.. رجل يرتدي ملابس في منتهى الغرابة.. صور

مش مصرية.. قصة الفنانة التي غنت النشيد الوطني لمصر

خطوبة ولا إيه؟.. منة عرفة تثير الجدل مرة أخرى مع علي غزلان

AdvertisementS

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

مفيش تعليق دراسة.. شوقي يكلف مديري المدارس بإعادة تنظيم جداول الحصص وتقليل ساعات اليوم الدراسي ابتداء من غد

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

ثالث مسئول برازيلي قابل ترامب تثبت إصابته بفيروس كورونا

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد