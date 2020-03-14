بإجمالي 337 حالة.. 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس # كورونا ترتبط بحالات اكتشفت سابقا في الحجر الصحي.





وقالت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي. وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة الى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.





ونوهت الوزارة إلى أن الجهات المختصة في الوزارة تستمر بتوسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.





ووصل عدد إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في قطر إلى 337.



