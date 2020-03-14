الصحة العالمية توجه الشكر لـ كلوب وليفربول.. اعرف السبب

وجهت منظمة الصحة العالمية، رسالة شكر إلى نادي ليفربول الإنجليزي والألماني يورجن كلوب، بعد الرسالة التي وجهها مدرب الريدز إلى الجماهير، بخصوص الوقاء من فيروس كورونا المنتشر.





ونشر تيدروس جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، يشكر فيها فريق ليفربول والمدرب كلوب بعد الرسالة المهمة التي وجهها الألماني للجمهور قبل مباراة أتليتكو مدريد الإسباني.





وقال تيدروس جيبريسوس في تغريدته: ”شكرًا يورجن كلوب وليفربول، لرسالتكم القوية للعالم، وضع صحة الأشخاص أولًا هو الشيء الأهم وهو الأمر الذي يقلل المخاطر”.





وكان الألماني يورجن كلوب، قد وجه رسالة لجماهير الفريق، قبل أيام، بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم، والذي تسبب في مقتل وإصابة المئات.





وطالب المدرب الألماني جماهيره بتوخي الحذر، وضمان السلامة، مؤكدًا أن كرة القدم تعد واحدة من الأشياء الأقل أهمية، خاصة وإن كانت ستتسبب في المخاطر للعامة.





وكانت رابطة الاتحاد الإنجليزي، قد اتخذت قرارها أمس الجمعة، بتأجيل مباريات البريميرليج، حتى الثالث من شهر أبريل المقبل، خوفًا من تفشي كورونا.