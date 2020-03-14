اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

اغتصب سائق واثنان اخران عاملة بوفيه 4 ساعات بعد اختطافها من سيارة تعمل في شركة خاصة كانت تستقلها للذهاب لعملها بمنطقة بولاق الدكرور وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهمين أثناء الاعتداء علي المجني عليها.

بدأت خيوط الجريمة ببلاغ تلقاه قسم شرطة بولاق الدكرور من سائق بشركة خاصة يفيد تعرضه وراكبة للاختطاف علي يد 3 أشخاص تحت تهديد الاسلحة البيضاء والنارية وتناوبوا اغتصاب السيدة، وانتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور للشقة التي أرشد عنها السائق مقدم البلاغ وتبين العثور علي شاب يعتدي جنسيا علي المجني عليها فتم القاء القبض عليه.





وأفادت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد الشاذلي مفتش المباحث أن السيدة المجني عليها متزوجة ولديها طفلتان عاملة بوفيه وأحد المتهمين شاهدها أثناء عملها رفقة والده وشاهد جارها السائق يحضرها للعمل يوميا فاعتقد وجود علاقة بينهما وقرر اغتصابها فاختمرت الفكرة في رأسه وعرض علي صديقيه سائق وعاطل وقرروا وخططوا للواقعة حيث انتظروا موعد ذهابها للعمل واستقلالها السيارة مع جارها فاعترضوا طريقهما بشارع الثلاجة واختطفوهما تحت تهديد الأسلحة داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور وتعدوا بالضرب علي السائق ثم أطلقوا سراحه وتناوبوا اغتصاب السيدة حتي داهمت قوات المباحث الشقة وتمكنت من ضبط احد المتهمين والمجني عليها في حالة اعياء.

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وطاردت قوات المباحث تحت اشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة المتهمين الاخرين ونجحت في ضبطهما بعد هروبهما من الشقة مسرح الجريمة، وبعرضهما علي السائق مقدم البلاغ تعرف عليهما.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاختطاف والاحتجاز و الاغتصاب، وأمرت بعرض المجني عليها علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما لحق بها من إصابات.