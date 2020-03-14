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لمواجهة كورونا.. رئيس الوزراء يطالب بالحد من التجمعات | فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 06:59 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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كـريـم الـخـطـيـب
طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالوعي الكامل والحد من التواجد في التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعاملت مع فيروس كورونا بكل وضوح وشفافية، مشيرا إلى أن الحالات التي ظهرت فى المدارس 4 حالات فقط.

وأضاف « مصطفى مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء، أن النظافة وغسل اليدين باستمرار يقلل من فرص الإصابة بالفيروس، مشددا على أنه تم التوجيه للمساجد والكنائس لتقليل التواجد في الأماكن المغلقة لفترات طويلة بأعداد كبيرة للحد من إنتشار المرض.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر اتخذت قرار تعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا تجنبا للمخاطر الناجمة عن اختلاط الطلبة والتلاميذ، مؤكدا أن منع الاختلاط سيحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن فترة تعليق الدراسة سيتم خلالها تعقيم وتطهير الجامعات والمدارس، موضحا أن قرار التعليق يشمل الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية للوقاية من انتقال الفيروس، مؤكدا أن  قرار تعليق المدارس ينطبق على اي منشأة لها نشاط تعليمي.


ونوه مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها خطة لمواجهة فيروس كورونا مبنية على أسس علمية، لافتا إلى أن هناك اجتماعات يومية مع الوزارات المعنية لمتابعة الإجراءات لمنع تفشي الوباء.
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