اقتل الجراثيم .. احمِ نفسك من كورونا بـ هذه الطريقة

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي كورونا بسرعة وإعلان منظمة الصحة العالمية أنه مرض وبائي، يوصي خبراء الصحة الأشخاص بالحفاظ على عادات النظافة الأساسية لمنع انتشار المرض، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن اتخاذ تدابير وقائية مثل غسل اليدين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.





وأوضح موقع "بولد سكاي" في هذه المقالة كيفية غسل اليدين بشكل صحيح للحماية من الفيروسات التاجية.





هناك خمس خطوات أساسية لغسل اليدين:

الخطوة الأولى:





بلل يديك بمياه نظيفة وجارية (دافئة أو باردة) وضع كمية جيدة من الصابون.









الخطوة الثانية:





قم بترغية يديك عن طريق فركهما معًا، وتأكد من رغوة معصميك، بين أصابعك، تحت أظافرك وظهر يديك.





الخطوة الثالثة:





افرك يديك بحركة دائرية لمدة 20 ثانية على الأقل.





الخطوة الرابعة:





اشطف يديك جيدًا تحت الماء الجاري النظيف.









الخطوة الخامسة:





امسح يديك بمنشفة نظيفة أو جففها بالهواء.









إذا لم يكن الماء والصابون متاحين بسهولة، يمكنك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60% على الأقل من الكحول وضع كمية وفيرة منه وافرك يديك معًا حتى تشعر بالجفاف، فمعقم اليدين من شأنه أن يساعد على تقليل عدد الجراثيم.





وفي النهاية اغسل يديك دائمًا قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام، ومباشرة قبل تناول الطعام، وعندما تعتني بشخص مريض، وبعد استخدام المرحاض، وقبل وبعد علاج الجروح، وبعد لمس الحيوان، وبعد السعال أو العطس، وبعد لمس القمامة.







